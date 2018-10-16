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أمين صندوق البيطريين السابق: نستورد 60% من اللحوم الحمراء و الجاموس المصري مهمل

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:40 ص
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور شفيق وهب الله موسى، أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين السابق، إن هناك فجوة بنسبة 60 % من احتياجات اللحوم الحمراء، موضحًا أن المسؤول يتجه إلى الحل الأسهل وهو الاستيراد الذي يرفع الفجوة كل مدى".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد علوان، في برنامج "بلدنا أمانة"، المُذاع عبر فضائية "ltc": أن تقليل الفجوة يكون عبر الاهتمام بالمربي الصغير الذي يعتبر أهم محور التنمية الحيوانية، لافتًا إلى أن المشروعات الصغيرة تعد قاطرة التنمية في الدول المتقدمة.

وأشار إلى أن الجاموس المصري أصبح ضعيفًا بسبب إهمال الأبحاث عليه مضيفا: "بالرغم من امتلاكنا معاهد وكليات ومراكز بحثية تهتم بالثروة الحيوانية إلا أننا لم نستطيع تحسين سلالات الجاموس المصري من الناحيتين الوراثية والجينية، ولا يوجد عمل على تنميته".

وتابع :"الباحث بيروح المكتب يشرب الشاي ويمشي الساعة 2 ظهرًا، ولم يطبق بحثه على أرض الواقع وذلك بسبب ضعف الإمكانيات" منوهًا أن تطبيق الأبحاث سيخفض فجوة استيراد اللحوم الحمراء ويحسن الثروة الحيوانية.


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