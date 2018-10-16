ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أمين أسنان القاهرة السابق: كل طفل يولد يسحب وظائف وفرص تعليم

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:33 ص
صدى البلد
توك شو
قالت الدكتورة مها حليم يوسف، أمين عام نقابة أطباء أسنان القاهرة سابقًا، إن الزيادة السكانية يمكن أن يطلق عليها "الزيادة العكسية" لأنها تمتص كل الجهود التي تبذلها الدولة.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي خالد علوان، في برنامج "بلدنا أمانة"، المُذاع عبر فضائية "ltc": أن "كل طفل يولد يسحب وظائف وفرص تعليم"، مؤكدة إلى أن الزيادة السكانية تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، الأمر الذي يجعلنا لا نشعر بالنمو.

وتابعت: "أن الدول الأجنبية استطاعت أن تستغل الزيادة السكانية في النمو الاقتصادي للدولة"، موضحة :"هناك برامج اقتصادية رفعت من دخل الفرد وذلك أثر على خفض الزيادة السكانية، وهذا تسبب في المنظومة كلها".


ترشيحاتنا

رئيس غزل المحلة يكشف سبب حريق الاستاد وحجم الخسائر

سعد الصغير يكشف عن حمل نجمة مسرح مصر

7 سقطات تكذب رواية تركيا في اختفاء جمال خاشقجي.. فيديو

اشتباكات بالرشاشات والقذائف الصاروخية بين حزب الله وفتح في لبنان.. فيديو

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

شاهد.. شاب يتهجم على شاكيرا أمام الجمهور

وزير التموين: أي بطاقة بها خطأ ستتوقف نهائيا في هذا الموعد.. فيديو

رئيس الوزراء يتجول في بورسعيد دون حراسة

شاهد.. فريق البحث الجنائي التركي يعاين مقر القنصلية السعودية

ماذا فعلت الملكة إليزابيث بعد إعلان هاري وميجان عن طفلهما الأول

محافظ الشرقية يستجيب لمطلب والدة الشهيد أحمد عمار: دي أقل حاجة نقدمها للبطل

شوقي غريب: الفوز على الإمارات مؤشر جيد للمنتخب الأوليمبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

فيديو

عميد معهد الكبد: ربع مليون مريض يترددون علينا سنويا.. فيديو
شاهد .. برومو فيلم Ben Is Back قبل عرضه في ديسمبر المقبل
وزير التموين: أي بطاقة بها خطأ ستتوقف نهائيا في هذا الموعد.. فيديو
محافظ الشرقية يستجيب لمطلب والدة الشهيد أحمد عمار: دي أقل حاجة نقدمها للبطل
22 سنة توقف.. رئيس الحكومة يتدخل لحل مشكلة مستشفى ميت غمر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟