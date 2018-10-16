أمين أسنان القاهرة السابق: كل طفل يولد يسحب وظائف وفرص تعليم

قالت الدكتورة مها حليم يوسف، أمين عام نقابة أطباء أسنان القاهرة سابقًا، إن الزيادة السكانية يمكن أن يطلق عليها "الزيادة العكسية" لأنها تمتص كل الجهود التي تبذلها الدولة.



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي خالد علوان، في برنامج "بلدنا أمانة"، المُذاع عبر فضائية "ltc": أن "كل طفل يولد يسحب وظائف وفرص تعليم"، مؤكدة إلى أن الزيادة السكانية تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، الأمر الذي يجعلنا لا نشعر بالنمو.



وتابعت: "أن الدول الأجنبية استطاعت أن تستغل الزيادة السكانية في النمو الاقتصادي للدولة"، موضحة :"هناك برامج اقتصادية رفعت من دخل الفرد وذلك أثر على خفض الزيادة السكانية، وهذا تسبب في المنظومة كلها".





