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وزير القوى العاملة: تنفيذ 7777 مشروعا من إجمالي 15300 بتكلفة 3.5 تريليون جنيه

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:29 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
حمزة شعيب
أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن نسبة البطالة انخفضت إلى 9،9%، موضحًا أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة السبب في تراجع نسبة البطالة.

وأشار خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة "الحياة"، إلى أن المشروعات القومية التى وصلت لـ 7777 تم تنفيذها خلال الأربعة سنوات الماضية، من بين 15300 مشروع مستهدف تكلفتهم تصل لـ 3.5 تريليون جنيه.

وذكر أن العقود المؤقتة للمدرسين أوشكت أن تتلاشى تمامًا ولا يوجد مدرس يتقاضى 600 جنيه، مضيفًا أن مصر تهتم حاليًا بتدريب الشباب بشكل كبير ومهنى بعيدًا عن العشوائية.

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