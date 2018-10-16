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برلمان

نائب: نتمنى عودة السياحة الروسية لمصر بعد زيارة الرئيس لموسكو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:34 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
معتز الخصوصى
قال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إن زيارة الرئيس السيسى إلى روسيا ولقاءه بالرئيس الروسى بوتين لها أهمية كبيرة جدا لمصر، مشيرا إلى أن روسيا تعتبر حليفا للعرب ولابد من وجود تعاون مشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأكد عبده فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه يتوقع أن تتناول الزيارة التركيز على عدد من الملفات بين البلدين وهى الحرب على الإرهاب والأوضاع فى سوريا، إضافة إلى التعاون المشترك بين البلدين فى عدد من المجالات.

وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إلى أنه يتمنى أن تسفر هذه الزيارة الهامة عن عودة السياحة الروسية إلى مصر مرة أخرى، وأن السياحة الروسية فى مصر تمثل من 35 إلى 40 % من إجمالى السياحة الكلية.

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