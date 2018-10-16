عزاء أحمد عبد الوارث فى مسجد الشرطة.. اليوم

يقام اليوم عزاء الفنان الراحل أحمد عبد الوارث، الذى وافته المنية صباح أمس، بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة بطريق صلاح سالم.



كان الفنان أحمد عبد الوارث قد تعرض لوعكة صحية شديدة أسفرت عن نقله إلى المستشفى، واستمر فى العلاج لأسابيع، ليرحل عن عالمنا صباح أمس الإثنين.



وكان آخر ظهور للفنان الكبير أحمد عبد الوارث في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "أرض جو"، للنجمة غادة عبد الرازق، أما في السينما فكان من خلال فيلم "المشخصاتى 2" مع الفنان تامر عبد المنعم.

