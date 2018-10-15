الخطيب : 6 مليارات جنيه تكلفة تطوير سور مجرى العيون



ونوه بأن تعويضات السكان هي الأكبر والسبب الرئيسي في اتخاذ الخطوة الاولى، خصوصا أن هناك ورشا كثيرة وأماكن صناعية.

قال المهندس محمد الخطيب، الاستشاري المسئول عن مخطط تطوير سور مجرى العيون، إن تطوير السور يعيد إحياء العديد من المناطق التاريخية المحيطة به، موضحا ان منطقة سور مجرى العيون منطقة عسكرية أنشأها العباسيون والفسطاط التي أنشأها عمرو بن العاص .وأضاف الخطيب في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج " هنا العاصمة "، المذاع عبر فضائية "cbc" أن مدينة الفسطاط التي أسسها عمرو بن العاص أحرقت لكن هناك بعض بقاياها.وأوضح ان منطقة سور مجرى العيون خطر على المواطنين المتواجدين هناك، مؤكدا ان تكلفة الانشاءات تقترب من 6 مليارات جنيه.