فارس كرم يصلي على والده بكنيسة مار مارون الرعانية.. اليوم

يصلي اليوم، الفنان اللبنانى فارس كرم، على والده الذى وافته المنية منذ أيام قليلة بعد صراع طويل مع المرض.



وتقام الصلاة فى كنيسة مار مارون الرعانية- جزين، فى العاصمة اللبنانية بيروت في الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم الثلاثاء.



يذكر ان تلقى فارس كرم عديد من التعازى من جانب الفنانين منهم عاصى الحلانى ونانسى عجرم وراغب علامة ونجوى كرم.