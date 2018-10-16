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فن

فارس كرم يصلي على والده بكنيسة مار مارون الرعانية.. اليوم

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 06:58 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يصلي اليوم، الفنان اللبنانى فارس كرم، على والده الذى وافته المنية منذ أيام قليلة بعد صراع طويل مع المرض.

وتقام الصلاة فى كنيسة مار مارون الرعانية- جزين، فى العاصمة اللبنانية بيروت في الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

يذكر ان تلقى فارس كرم عديد من التعازى من جانب الفنانين منهم عاصى الحلانى ونانسى عجرم وراغب علامة ونجوى كرم.

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