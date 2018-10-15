نبيل رشوان: الموقف الروسي والمصري متشابه فى بعض القضايا

قال الدكتور نبيل رشوان المتخصص فى الشأن الروسي، إن الموقف الروسي والمصري متشابه فى بعض القضايا، موضحا أن الملف الليبي يحظو بالاهتمام من جانب مصر وروسيا.



وأضاف خلال حواره ببرنامج « مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير، أن الملف اليمني أيضا يحظو بالاهتمام من جانب مصر وروسيا والبلدين تبحثا عن الحل السياسي باليمن.



وأشار إلى أن روسيا تحاول لعب دور كبير فى القضية الفلسطينية ولكن الولايات المتحدة تلعب الدور الأكبر ولكن الجانب الإسرائيلي لايقبل التقارب.

