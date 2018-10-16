اليوم.. عمر خيرت يحيى حفلا موسيقيا فى الأوبرا

يحيى اليوم الموسيقار عمر خيرت حفله الموسيقى على مسرح دار الاوبرا المصرية بمصاحبة الأوركسترا الخاص به.



ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الثامنة مساء، ويقدم خلاله "خيرت" باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية، التي يعشقها ويتفاعل معها الجمهور، ومنها "إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثاني، غوايش، 100 سنة سينما، الخواجة عبدالقادر، فيها حاجة حلوة".



من جهة أخرى، يحيي "خيرت" حفلا آخر على مسرح الصوت والضوء بالأهرامات، وذلك يوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر المقبل، فى إطار تنشيط السياحة.