بعثة المنتخب الأرجنتيني تصل جدة.. صور

وصلت بعثة المنتخب الأرجنتيني إلى مطار الملك عبدالعزيز في مدينة جدة، استعدادًا لمواجهة البرازيل، في ختام منافسات البطولة الرباعية الودية "سوبر كلاسيكو" التي تستضيفها المملكة.



ويلتقي المنتخبان غدا على ملعب الجوهرة المشعة، في تمام الساعة التاسعة مساء.



وكان التانجو أدى آخر تمارينه في صباح اليوم، على ملعب نادي الهلال في الرياض، حيث قرر المدير الفني ليونيل سكالوني إغلاق التدريبات أمام الجماهير ووسائل الإعلام.



يذكر أن المنتخب الأرجنتيني فاز في مباراته السابقة في الدورة على العراق برباعية نظيفه، بينما تغلب منتخب البرازيل على الأخضر السعودي المستضيف (2-0).