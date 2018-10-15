نبيل رشوان: مصر كانت المفتاح لدخول الاتحاد السوفيتي الدول العربية

قال الدكتور نبيل رشوان المتخصص فى الشأن الروسي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا تعتبر الزيارة الرابعة منذ أن تولى الرئاسة، موضحا أن هذه الزيارة لها أهمية كبيرة.



وأضاف خلال حواره ببرنامج « مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير، أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا موجودة منذ أكثر من 75 عامًا، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين ممتدة منذ سنوات طويلة.



وأشار إلى أن مصر كانت المفتاح لدخول الاتحاد السوفيتي الروسي فى الدول العربية.

