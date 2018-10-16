ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

عمرو دياب يسجل أغانى ميني ألبوم مع روتانا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:05 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قرر شركة روتانا التعاون مع المطرب عمرو دياب من خلال تقديمه مينى ألبوم خلال الايام القليلة المقبلة حيث يقوم الهضبة باختيار الاغانى المقرر ان يقوم بتسجيلها الفترة المقبلة.

ويقوم عمرو بتسجيل الاغانى خلال الايام القليلة المقبلة وتحديدا بعد عودته من لندن حيث يحيى حفلا غنائيا هناك يوم 28 اكتوبر الحالى.

يذكر أن عمرو دياب كان قد طرح أغنية جديدة تحمل اسم "بحبك أنا"، عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت نجاحا كبيرا حيث وصلت إلى 25 مليونا و500 ألف مشاهدة.

ترشيحاتنا

حارس السعودية: هدف العراق ضريبة طريقة لعبنا المنظمة

ترامب يجبر عضوة بالكونجرس الأمريكي على إجراء تحليل DNA

عدلي القيعي: لم ننجرف لضم حسين الشحات للأهلي.. فيديو

عرض مجوهرات ملكة فرنسا في دبي قبل بيعها بمزاد علني.. فيديو

اليوم.. القراءة الحرة بمكتبة الإسكندرية في ذكرى افتتاحها

موجز أخبار البلد | قمة مصرية روسية.. تطورات حالة تامر حسني.. تأييد حبس عبدالحليم قنديل

روسيا: ننتظر رد أمريكا على اقتراح بوتين تعزيز العلاقات

حبس إيطالي 3 سنوات في مقتل مهندس مصري بمرسى علم

بعد إصابة طماطم 023 بفيروس TYLCV .. ماذا يحدث لو تناولها الإنسان

خطأ تقع فيه الأمهات بشأن صحة أطفالهن في الشتاء

مرور الجيزة: تكثيف التواجد الأمني لمنع التكدسات المرورية

بعد مقتل 9 إرهابيين بأسيوط.. أحمد موسى: عايزين من كده كل يوم.. صفوهم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

فيديو

طريقة إعداد سلطة تركي وسلامي صحية
شاهد.. لحظة اختطاف نجل الإعلامية نوليا مصطفى
عدلي القيعي: لم ننجرف لضم حسين الشحات للأهلي.. فيديو
طريقة عمل فرايد رايس
عبد الدايم: أطباء إنجليز تدربوا في معهد الكبد بسبب ريادتنا بالمنطقة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟