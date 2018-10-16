عمرو دياب يسجل أغانى ميني ألبوم مع روتانا

قرر شركة روتانا التعاون مع المطرب عمرو دياب من خلال تقديمه مينى ألبوم خلال الايام القليلة المقبلة حيث يقوم الهضبة باختيار الاغانى المقرر ان يقوم بتسجيلها الفترة المقبلة.



ويقوم عمرو بتسجيل الاغانى خلال الايام القليلة المقبلة وتحديدا بعد عودته من لندن حيث يحيى حفلا غنائيا هناك يوم 28 اكتوبر الحالى.



يذكر أن عمرو دياب كان قد طرح أغنية جديدة تحمل اسم "بحبك أنا"، عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت نجاحا كبيرا حيث وصلت إلى 25 مليونا و500 ألف مشاهدة.

