أولى حلقات الموسم الثاني من مسلسل Castlevania الشهر الجاري

قرر شبكة نتفليكس عرض الموسم الثانى من مسلسل الدراما والرسوم المتحركة Castlevania وذلك 26 أكتوبر الحالى.



مسلسل Castlevania مستوحى من كتاب الكاتب الأكثر مبيعا وارن إليس، والذى تدور قصته حول تريفور بلمونت الذى يحاول إنقاذ شرق أوروبا من الانقراض على يد فلاد دراكولا تيبى.



كانت أولى حلقات المسلسل مبنية على لعبة الفيديو الشعبية Castlevania III: Dracula’s Curse، التى تم إصدارها فى الأصل على NES.

