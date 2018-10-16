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فن

أولى حلقات الموسم الثاني من مسلسل Castlevania الشهر الجاري

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:56 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قرر شبكة نتفليكس عرض الموسم الثانى من مسلسل الدراما والرسوم المتحركة Castlevania وذلك 26 أكتوبر الحالى.

مسلسل Castlevania مستوحى من كتاب الكاتب الأكثر مبيعا وارن إليس، والذى تدور قصته حول تريفور بلمونت الذى يحاول إنقاذ شرق أوروبا من الانقراض على يد فلاد دراكولا تيبى.

كانت أولى حلقات المسلسل مبنية على لعبة الفيديو الشعبية Castlevania III: Dracula’s Curse، التى تم إصدارها فى الأصل على NES.

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