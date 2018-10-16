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رياضة

نيمار: السعودية لديها إمكانيات كبيرة.. والأرجنتين منتخب قوي بدون ميسي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:26 ص
نيمار
نيمار
حسن العمدة
اعترف نجم البرازيل، نيمار دا سيلفا، اليوم الاثنين، بأن المنتخب السعودي قدم مباراة كبيرة أمام السامبا، الجمعة الماضي، في الدورة الرباعية الدولية، رغم هزيمته (2-0).

وقال نيمار، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة الأرجنتين: "لم أتفاجأ بمستوى المنتخب السعودي.. أعلم أن لديه إمكانات كبيرة، وسيتطور أكثر في المستقبل".

وعن غياب الأسطورة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، عن الكلاسيكو اللاتيني، قال نجم باريس سان جيرمان: "الأرجنتين منتخب كبير يملك إمكانات هائلة، ولاعبين مميزين، حتى في غياب ميسي".

يذكر أن البرازيل ستواجه الأرجنتين، في ختام بطولة "سوبر كلاسيكو"، اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

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