نانسي عجرم تسافر من لندن إلى أمريكا

تحيى المطربة نانسى عجرم حفلا غنائيا فى امريكا يوم 3 نوفمبر المقبل بولاية لاس فيجاس.



من ناحية اخرى تحيى نانسى حفلا غنائيا بأحد الأماكن الشهيرة فى لندن، يوم الأحد المقبل.



يذكر أن نانسي عجرم طرحت مؤخرًا أغنية "بدنا نولع الجو" عبر تطبيق أنغامى، كما تستعد لطرح فيديو كليب الأغنية عبر القناة الرسمية على "اليوتيوب"، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما قامت بنشر البرومو الأول للأغنية وتشويق جمهورها.

