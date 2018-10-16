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رياضة

مهاجم ليفانتي ممنوع من اللعب امام ريال مدريد

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:57 ص
مايورال
مايورال
حسن العمدة
لن يتمكن بورخا مايورال، مهاجم ليفانتي المعار من ريال مدريد، من مواجهة زملائه السابقين في الفريق الملكي، لحساب الجولة التاسعة بالليجا، السبت المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مايورال لن يشارك في المباراة، بعدما وضع ريال مدريد بندا في عقد الإعارة، يمنعه من اللعب أمامه، إلا إذا دفع ليفانتي تعويضات مالية كبيرة.

وكان مايورال قد غادر الريال، خلال الميركاتو الصيفي الأخير، في ظل صعوبة حصوله على فرصة للعب.

وبدأ اللاعب الإسباني (21 عامًا) مؤخرًا، في الحصول على فرصة أكبر مع ليفانتي، حيث لعب 200 دقيقة بقميصه، حتى الآن، رغم غيابه عن المشاركة في انطلاقة الموسم.

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