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فن

شاهد .. برومو فيلم Ben Is Back قبل عرضه في ديسمبر المقبل

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:57 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
طرحت الشركة المنتجة لفيلم Ben Is Back، البرومو الدعائى له تمهيدا لعرضه فى 7 ديسمبر المقبل فى الولايات المتحدة الأمريكية.

فيلم Ben Is Back من بطولة جوليا روبرتس، لوكاس هيدجز، كورتنى بى فانس، كاثرين نيوتن، راشيل باى جونز، ديفيد زالديفار، ألكسندرا بارك، مايكل اسبر، تيم جوين، ميرا لوكريتيا تايلور، الفيلم من تأليف وإخراج بيتر هيدجز.

ويدور الفيلم حول "بن بيرنز" الذى يعانى من الاضطرابات، والذى يعود إلى عائلته المطمئنة فى ليلة عيد الميلاد المصيرية، والدة "بن" المرهفة "هولى بيرنز" ترحب بعودته، لكنها سرعان ما تعلم أنه لا يزال فى طريق الأذى، فى خلال الـ24 ساعة التى قد تغير حياتهم للأبد، يجب على هولى أن تفعل كل ما بوسعها لتجنب سقوط الأسرة.

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