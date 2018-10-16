أسود إنجلترا تكسر سلسلة تاريخية لـ أسبانيا فى المباريات الدولية

حقق المنتخب الإنجليزي الانتصار (3-2)، على مضيفه الإسباني، مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.



وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن المنتخب الإنجليزي كسر سلسلة عدم هزيمة إسبانيا، خلال 38 مباراة متتالية على أرضها، والتي استمرت طوال 15 عامًا.



وبهذا الانتصار، رفعت إنجلترا رصيدها لـ4 نقاط، في وصافة المجموعة الرابعة، بفارق نقطتين عن إسبانيا المتصدرة.