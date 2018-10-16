ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أسود إنجلترا تكسر سلسلة تاريخية لـ أسبانيا فى المباريات الدولية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:32 ص
من لقاء اليوم
من لقاء اليوم
حسن العمدة
حقق المنتخب الإنجليزي الانتصار (3-2)، على مضيفه الإسباني، مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن المنتخب الإنجليزي كسر سلسلة عدم هزيمة إسبانيا، خلال 38 مباراة متتالية على أرضها، والتي استمرت طوال 15 عامًا.

وبهذا الانتصار، رفعت إنجلترا رصيدها لـ4 نقاط، في وصافة المجموعة الرابعة، بفارق نقطتين عن إسبانيا المتصدرة.

ترشيحاتنا

مشاهد مرعبة من إعصار لبان في عمان واليمن.. فيديو

ماذا فعلت الملكة إليزابيث بعد إعلان هاري وميجان عن طفلهما الأول

روشتة هاني الناظر لتأخير ظهور التجاعيد بطرق طبيعية

خبيرة أمريكية: موقف ترامب من اختفاء جمال خاشقجي غريب

لحظة دخول الشرطة التركية القنصلية السعودية .. فيديو

القبض على 5 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بالمنيا.. صور

تعرف على فضل قراءة سورة يس 7 مرات

فيديو جراف.. قصة أكبر مصفف شعر في العالم عمره 107 أعوام

تشييع جثمان طبيبة مستشفى المطرية بمسقط رأسها في بني مزار

حسام حسن عن أزمة لقاء الجزيرة: الحياة توقفت فقط في بورسعيد.. فيديو

الأهلي يطلب تفعيل بند الاتحاد الإفريقي قبل موقعة وفاق سطيف

أحمد موسى يكشف سر إغلاق الأنوار في عملية تفتيش القنصلية السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

فيديو

عبد الدايم: أطباء إنجليز تدربوا في معهد الكبد بسبب ريادتنا بالمنطقة.. فيديو
عميد معهد الكبد: ربع مليون مريض يترددون علينا سنويا.. فيديو
شاهد .. برومو فيلم Ben Is Back قبل عرضه في ديسمبر المقبل
وزير التموين: أي بطاقة بها خطأ ستتوقف نهائيا في هذا الموعد.. فيديو
محافظ الشرقية يستجيب لمطلب والدة الشهيد أحمد عمار: دي أقل حاجة نقدمها للبطل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟