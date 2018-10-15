أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تفقد 13 منطقة في الدقهلية ودمياط اليوم.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء قرر بناء عمارات جديدة لسكان عمارات الأوقاف في منية سندوب.



ونوه إلى أن رئيس الوزراء قرر عقد لقاء الأربعاء المقبل لوضع حل سريع لمستشفى ميت غمر، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء عقد لقاءات مباشرة مع المواطنين في الدقهلية، ووجه الشكر لهم خلال اجتماعه مع مجلس النواب.

