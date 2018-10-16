حسام حسن: اتحاد الكرة طبطب على جزيرة مطروح.. طيب ادفع لولادك.. فيديو

انتقد حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، غموض موقف مباراة فريقه أمام جزيرة مطروح في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، التي تم تأجيلها أكثر من مرة لعدم موافقة الأمن على إقامة اللقاء في ملعب بورسعيد.





وقال «حسن» في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي «هاني حتحوت» على قناة «صدى البلد»: "اتحاد الكرة طبطب على فريق جزيرة مطروح لكن المصري مين هيتحمل تكاليف معسكره، يااتحاد الكرة ادفع لولادك ماهو المصري زي مطروح من ولادك".



