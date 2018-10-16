ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الهلال السعودي يعود للتدريبات وسط أزمة إصابات.. صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 04:27 ص
من تدريبات الهلال
من تدريبات الهلال اليوم
حسن العمدة
استأنف الهلال السعودي تدريباته، مساء اليوم الاثنين، تحت قيادة المدير الفني، جورجي جيسوس.

وعلى صعيد المصابين، بدأ المحترف الفرنسي، بافيتمبي جوميز، الجري حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلي.

وأوضحت الفحوصات الطبية التي أجريت للسوري، عمر خربين، تعرضه لكدمة، حيث بدأ برنامجه العلاجي والتأهيلي، الذي ستتحدد مدته بناء على استجابته للعلاج.

وكان خربين قد سقط مصابا، خلال مباراة منتخب بلاده أمام البحرين، الخميس الماضي.

وسيخضع سلمان الفرج لبرنامج علاجي وتأهيلي أيضًا، بعد تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ.

ومنح الجهاز الفني لاعبي المنتخب السعودي، راحة من التمارين غدًا، على أن يلتحقوا بالتدريبات، مساء الأربعاء المقبل.

وفي سياق متصل، يصل الثنائي عمر عبد الرحمن وعلي الحبسي، للسعودية الأربعاء القادم، حيث سيشاركان في تدريبات الهلال، الخميس المقبل، وهو اليوم الذي يُنتظر فيه وصول البيروفي، أندريه كاريو، بعد مشاركته مع منتخب بلاده، على أن يلتحق بتدريبات الفريق، يوم الجمعة.

ترشيحاتنا

اغتصاب حتى الموت.. قاتلا الطفلة رحمة: لما بنشرب ما بنشفش

10 معلومات عن مؤسس مايكروسوفت.. بعد وفاته

اليوم.. القراءة الحرة بمكتبة الإسكندرية في ذكرى افتتاحها

وزير التموين: أي بطاقة بها خطأ ستتوقف نهائيا في هذا الموعد.. فيديو

حسام حسن عن أزمة لقاء الجزيرة: الحياة توقفت فقط في بورسعيد.. فيديو

ماذا فعلت الملكة إليزابيث بعد إعلان هاري وميجان عن طفلهما الأول

موجز أخبار البلد | قمة مصرية روسية.. تطورات حالة تامر حسني.. تأييد حبس عبدالحليم قنديل

برونسون جديد في تركيا يهدد بإشعال أزمة طاحنة بين ترامب وأردوغان

كيف تتعامل الولايات المتحدة مع تركة الربيع العربي في عهد أوباما.. ناشيونال إنترست تحذر: إدارة ترامب بحاجة إلى تغيير سياستها في المنطقة.. والهجرة والإرهاب لا يزالان يهددان أوروبا وأمريكا

سعد الصغير يكشف عن حمل نجمة مسرح مصر

مشاهد مرعبة من إعصار لبان في عمان واليمن.. فيديو

العاشق الغبي.. نجار يرتدي ملابس نسائية ويركب موتوسكيلا في عز الضهر.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

فيديو

طريقة إعداد سلطة تركي وسلامي صحية
شاهد.. لحظة اختطاف نجل الإعلامية نوليا مصطفى
عدلي القيعي: لم ننجرف لضم حسين الشحات للأهلي.. فيديو
طريقة عمل فرايد رايس
عبد الدايم: أطباء إنجليز تدربوا في معهد الكبد بسبب ريادتنا بالمنطقة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟