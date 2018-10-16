الهلال السعودي يعود للتدريبات وسط أزمة إصابات.. صور

استأنف الهلال السعودي تدريباته، مساء اليوم الاثنين، تحت قيادة المدير الفني، جورجي جيسوس.



وعلى صعيد المصابين، بدأ المحترف الفرنسي، بافيتمبي جوميز، الجري حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلي.



وأوضحت الفحوصات الطبية التي أجريت للسوري، عمر خربين، تعرضه لكدمة، حيث بدأ برنامجه العلاجي والتأهيلي، الذي ستتحدد مدته بناء على استجابته للعلاج.



وكان خربين قد سقط مصابا، خلال مباراة منتخب بلاده أمام البحرين، الخميس الماضي.



وسيخضع سلمان الفرج لبرنامج علاجي وتأهيلي أيضًا، بعد تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ.



ومنح الجهاز الفني لاعبي المنتخب السعودي، راحة من التمارين غدًا، على أن يلتحقوا بالتدريبات، مساء الأربعاء المقبل.



وفي سياق متصل، يصل الثنائي عمر عبد الرحمن وعلي الحبسي، للسعودية الأربعاء القادم، حيث سيشاركان في تدريبات الهلال، الخميس المقبل، وهو اليوم الذي يُنتظر فيه وصول البيروفي، أندريه كاريو، بعد مشاركته مع منتخب بلاده، على أن يلتحق بتدريبات الفريق، يوم الجمعة.