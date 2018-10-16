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رياضة

حسام حسن عن أزمة لقاء الجزيرة: الحياة توقفت فقط في بورسعيد.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:25 ص
حسام حسن
حسام حسن
محمد رشاد
أكد حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي، أنه لا يدري ماذا يفعل بشأن استعدادات الفريق لمواجهة الجزيرة المطروحي في دور الـ32 لكأس مصر، حيث تأجل اللقاء عدة مرات؛ نتيجة رفض الأمن إقامة المباراة على استاد بورسعيد.

قال حسام حسن في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "أعمل إيه أنا دلوقتي"، مشيرًا إلى أن مصر عاشت العديد من الكوارث خلال السنوات الماضية، لكن الحياة لم تتوقف مثلما حدث في بورسعيد خلال الفترة الأخيرة.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أمس الإثنين، تأجيل اللقاء؛ بسبب عدم وصول موافقات على الأمن على إقامته على ملعب بورسعيد.

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