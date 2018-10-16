زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا فى عيون الأحزاب: مردودها إيجابي على كافة قطاعات الدولة.. تجذب الكثير من الاستثمارات.. والطاقة وعودة السياحة من أهم الملفات

الوفد: زيارة السيسي إلى روسيا حلقة من سلسلة نجاحات دبلوماسية

المحافظين: ستسفر عن المزيد من التعاون بكافة المجالات

المؤتمر: العالم يتابعها لتأثيرها على القضايا الدولية

مستقبل وطن: الرئيس نجح بسياساته فيما لا تستطيع الحروب تحقيقه

الحركة الوطنية: خطابه المرتقب أمام الفيدرالي الروسي يعكس ثقل مصر





أشاد عدد من الأحزاب بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي روسيا، ولقاءه المرتقب بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مؤكدين أن العلاقات الحالية في منتهي القوة حيث وصل التبادل التجاري بين البلدين إلي 6 مليارات دولار في العام الماضي، وأن روسيا ستمد مصر بالتكنولوجيا الحديثة وخاصة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.





وأشاروا إلى اهتمام الرئيس بإحياء وتعزيز تلك العلاقة الاستراتيجية منذ توليه المسئولية على كافة الأصعدة الاقتصادية والتنموية والسياسية والأمنية؛ بما يحقق مصالح الشعبين المصرى والروسى ، موضحين أن الزيارة سيكون لها مردودها الإيجابي على كافة قطاعات الدولة، وعلى الأزمات العالقة بمنطقة الشرق الأوسط وبالأخص الأزمة السورية، بالإضافة إلى أنها ستجذب الكثير من الاستثمارات الروسية لمصر.





الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي لحزب الوفــد، وصف زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي روسيا بأنها حلقة جديدة وجيدة من حلقات مثمرة للدبلوماسية الرئاسية التي انتهجها الرئيس بعد 30 يونيو؛ لأنه لم يحصر علاقات مصر الخارجية في دائرة الولايات المتحدة والغرب الأوربي كما كان في السابق، ولكنه أرسي علاقات دبلوماسية جيدة مع دول العالم شرقًا وغربًا.. شمالًا وجنوبًا، تقوم علي الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول.





وأشار "الهضيبي" إلي ان علاقـات مصر وروسـيا الممتدة منذ منتصف القرن الماضي "وطيدة"، حيث كانت روسيا تستورد من مصر الجلود والبطاطس والفوسفات، وكانت تمد مصر بالسلاح والخبراء الفنيين، بالإضافة إلي تدعيم مصر في مشروعاتها القومية الكبري مثل بنــاء السـد العالي ومصانع الحديد والصلب ونجع حماد للألومنيوم.





وأكد أن العلاقات الحالية في منتهي القوة حيث وصل التبادل التجاري بين البلدين إلي 6 مليارات دولار في العام الماضي، وأن روسيا ستمد مصر بالتكنولوجيا الحديثة وخاصة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.





ومن جانبه، أكد المهندس على قرطام نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الخارجية، أهمية الزيارة التى يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسى الآن إلى روسيا، ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ تدعيما لأسس الشراكة الاستراتيجية والتى امتدت منذ أوائل السبعينيات والتى كان الجانب الروسى فيها حليفا استراتيجيا ساند خلالها مصر فى أصعب المواقف والأزمات ومن ثم تأثرت تلك العلاقة الاستراتيجية بمتغيرات دولية أدت الى عدم إمكانية المضى قدما فى تطويرها، وإتجاه مصر للولايات المتحدة الأمريكية فى أعقاب إتفاقية كامب ديفيد وإبرام إتفاقية السلام مع إسرائيل.





وثمن قرطام اهتمام الرئيس بإحياء وتعزيز تلك العلاقة الاستراتيجية منذ توليه المسئولية على كافة الأصعدة الاقتصادية والتنموية والسياسية والأمنية بما يحقق مصالح الشعبين المصرى والروسى حيث تأتى فى ظل متغيرات إقليمية بالغة الأهمية فى ظل الظروف التى تمر بها العديد من الدول مثل سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية والتى تحتاج للتشاور وتنسيق المواقف بما يضمن إعادة الأستقرار لتلك الدول والمنطقة والقضاء على الإرهاب.





وصرح "قرطام" بأن تلك الزيارة ستعطى دفعة كبيرة للعديد من المشاريع الاستراتيجية مثل محطة الضبعة النووية وإمكانية عودة السياحة الروسية فى أقرب وقت ممكن، وفى ظل الخطوات الجادة والتى إتخذتها مصر فى المجالين الأمنى والتقنى لتفادى تكرار ما سبق وزيادة التبادلات التجارية والأقتصادية بما يتناسب مع حجم تلك العلاقة التاريخية وتأكيدا على محورية وأهمية دور مصر فى تدعيم أسس السلام والأستقرار فى المنطقة والعالم.





وطالب نائب رئيس حزب المحافظين باستمرار التعاون مع الجانب الروسى، موضحًا أن مصر ستظل دائما تعتز بالشراكة الاستراتيجية التى تجمعها بروسيا الاتحادية والتى تستدعى التأكيد على المضى قدما فى إعادة تلك الشراكة لسابق عهدها، فـ"روسيا" كانت وستظل دائما صديقا وحليفا وفيا لمصر وشعبها يمكن دائما الأعتماد عليه فى أصعب المواقف والتحديات.





بينما توقع حزب المؤتمر أهمية الزيارة الحالية، والتى بدأت أمس الاثنين، أن تكون القمة المرتقبة بين الزعيمين الكبيرين الرئيسان عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين ناجحة وتحقق جميع أهدافها لصالح البلدين.





وأكد الحزب برئاسة الربان عمر المختار صميدة، أن هناك علاقات تاريخية وإستراتيجية وثيقة تربط بين القاهرة وموسكو، مشيرا الى أن زيارة الرئيس السيسى الحالية لروسيا ستحقق جميع أهدافها السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية وغيرها.





وقال إن الاهتمام الكبير وغير المسبوق من مختلف وسائل الإعلام العالمية والروسية بالزيارة يكشف أهمية هذه الزيارة ليس على مستوى القضايا التى تهم الجانبين المصري والروسي ولكن تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية وفى مقدمتها القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الاوسط خاصة مسيرة السلام والأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن.





وأضاف أن الزيارة تهدف أيضا لدفع عجلة التعاون فى مجال النقل والمواصلات بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجارى مع روسيا والذى وصل إلى 6.5 مليار دولار، متوقعا ان تكون لهذه الزيارة نتائج ايجابية كبيرة للتعاون الاستثماري والتجارى بين القاهرة وروسيا وزيادة جذب الاستثمارات الروسية لمصر لإقامة المشروعات الروسية المصرية المشتركة خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.





وقال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وبحث الملفات والقضايا المشتركة بين البلدين، مؤكدا أن الـ 4 سنوات الأخيرة شهدت تطورا غير مسبوق في تاريخ التقارب بين الدولتين وأصبحت روسيا من أكبر الشركاء الاستراتيجيين لمصر.





وأكد رشاد، ان سياسة التوازن التى انتهجتها مصر في علاقاتها مع المعسكرات الغربية والإقليمية جعلت منها وجهة يسعى إليها الجميع لعمل شراكات استراتيجية وتنموية والعمل معا لما فيه المصالح المشتركة.





وأضاف أن السيسي نجح بسياساته وحنكته فيما لا تستطيع الحروب على تحقيقه، وبرهن على أن مشروع مصر الوطني- الذي يستهدف خلق مجتمعات تنعم بالسلم والأمان ويحفظ للشعوب حقوقها في العيش بحياة كريمة- حتما سيتحقق.





وأوضح أن هذه الزيارة سيكون لها مردودها الإيجابي على كافة قطاعات الدولة وستجذب الكثير من الاستثمارات الروسية، كما سيكون لها مردود آخر على الأزمات العالقة بمنطقة الشرق الأوسط وبالأخص الأزمة السورية، لافتا إلى ان ملف الطاقة وعودة السياحة سيكونان من أهم الملفات على مائدة اللقاء المرتقب بين الرئيسين السيسي وبوتين.





وأشار إلى أن تخلي مصر عن سياسة الحليف الواحد وبناء تحالفات جديدة تقوم على الندية والتعاون البناء المشترك؛ أمر يحسب للرئيس، مؤكدا أن كل هذه العوامل جعلت لمصر صوتها المسموع ورؤيتها الثاقبة حول مختلف القضايا.





فيما أكد محمد عزمي أمين شباب الجمهورية بحزب الحركة الوطنية المصرية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، تأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين والتي يحافظ الرئيس علي تعزيزها دائما، كما تأتي بعد عودة الرئيس من زيارة الولايات المتحدة والصين؛ لتؤكد توجهه نحو العلاقات الخارجية المتوازنة للقطر المصري مع الدول الشقيقة.





وأضاف عزمي، أن مثل تلك الزيارات تعكس حجم مصر وقوتها الدولية بفضل جولات الرئيس التي لا تتوقف، مشددًا على أن هناك محاور مهمة نتوقع أن تتضمنها مباحثات الرئيس، أبرزها القضايا الإقليمية التي تهدد أمن وسلامة المنطقة مثل سوريا واليمن وأيضا عودة السياحة الروسية كما كانت في السابق وكذلك تفاصيل الملف النووي المصري الذي تتولى روسيا دعم مصر فيه بشكل كامل.



