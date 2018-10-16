بعد مباراة سوازيلاند.. النني ووردة من المطار إلى لندن واليونان

يرتبط الثنائي محمد النني وعمرو وردة لاعبا المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، برحلة شاقة بعد خوض الفراعنة لمباراتهم أمام سوازيلاند عصر الثلاثاء.



ويحل المنتخب المصري ضيفا ثقيلا على إي سواتيني في الثالثة من عصر الثلاثاء على إستاد ماسوفو، في لقاء الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون، بحثا عن بطاقة التأهل المبكر إلى البطولة.



ويرتبط النني بموعد طائرة لندن من مطار القاهرة في التاسعة و10 دقائق صباح الأربعاء، فيما يرتبط وردة بطائرة اليونان التي تغادر القاهرة في التاسعة صباحا كذلك.



وتغادر بعثة المنتخب الوطني، عاصمة سوازيلاند بطائرتها الخاصة في التاسعة مساء الثلاثاء، في رحلة تستغرق 10 ساعات كاملة حتى الوصول إلى القاهرة ويتخللها ترانزيت في مطار عنتيبي بأوغندا، حيث تصل البعثة القاهرة في السابعة صباحا، ويتوجه الثنائي مباشرة للحاق برحلتي لندن واليونان، للانتظام في تدريبات أرسنال وباوك.