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محافظات

ضم خطوط مياه الشرب وتجديدها بوسط مدينة الأقصر.. صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:56 ص
خطوط مياه الشرب
خطوط مياه الشرب
شمس يونس
اعلن اللواء محمد يحيي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، انه تم أعمال ضم خطى 8 بوصة وأخر 4 بوصة المغذى لشارع التلفزيون بالخط الجديد 500 مم بمنطقة صلاح الدين.

اكد حرص شركة مياه الشرب بالاقصر علي اتمام الاعمال مع مراعاة إنتظام حركة المرور وعدم قطع المياه بالساعات الأولى من الليل.

كان ذلك بناءا على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لسرعه الانتهاء من اعمال البنية التحية وذلك فى اطار استعدادات المحافظ لاستقبال الموسم السياحى الجديد.
ضم خطوط مياه الشرب وتجديدها بوسط مدينة الأقصر.. صور
ضم خطوط مياه الشرب وتجديدها بوسط مدينة الأقصر.. صور
ضم خطوط مياه الشرب وتجديدها بوسط مدينة الأقصر.. صور
ضم خطوط مياه الشرب وتجديدها بوسط مدينة الأقصر.. صور
ضم خطوط مياه الشرب وتجديدها بوسط مدينة الأقصر.. صور

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