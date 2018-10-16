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رياضة

حسام حسن: كثيرون في الوسط الرياضي لا يعرفون كيف يتم تجهيز فريق.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:47 ص
حسام حسن
حسام حسن
محمد رشاد
أكد حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي، أن هناك بعض الأشخاص يعملون في مجال كرة القدم، لكنهم ليست لديهم أي دراية بما يحدث في الاستعدادات والتدريبات.

وقال حسام حسن في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، :" في ناس في الكورة بس مش فاهمة إيه اللي بيحصل في التدريب والتحضير والاستشفاء والحمل التدريبي".

وأجَّلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اليوم، لقاء المصري ونادي الجزيرة المطروحي؛ بسبب عدم وصول موافقات على الأمن على إقامته على استاد بورسعيد.

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