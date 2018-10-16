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رياضة

راموس يطارد رقم كاسياس

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:56 ص
صدى البلد
حسن العمدة
واصل سيرجيو راموس، لاعب المنتخب الإسباني، تضييق الخناق على زميله السابق في ريال مدريد، الحارس إيكر كاسياس، وذلك بمشاركته اليوم أمام إنجلترا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.


ورفع راموس عدد مشاركاته مع المنتخب الإسباني، إلى 160 مباراة، ليقترب من كسر الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة مع "لاروخا" المسجل باسم كاسياس، صاحب الـ167 مباراة.

وتلقت إسبانيا الهزيمة في المباراة بثلاثية مقابل هدفين، وسجل راموس الهدف الثاني للاروخا في الدقيقة 98.

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