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وزير بريطاني : العلاقة مع مصر قائمة على الابتكار

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:55 م
وزير الدولة البريطاني
وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط
حسام الحارتي
قال اليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط ، إن العلاقات التجارية بين الدولتين المصرية والبريطانية ، قديمة وتعتمد على المصادر الطبيعية وزيادة الخدمات بينهما.

وأضاف بيرت في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "هنا العاصمة " ، المذاع عبر فضائية " سي بي سي " ، " لدينا مؤسسة مالية كبيرة ونرى مصر مركز العالم العربي نظرا لوجود تاريخ عريق بين البلدين.

وأشار الي وجود فرص كبيرة في مجال الاستثمار بين البلدين ، معربا عن أمله فى تحقيق تقدم وازدهار في مجال ريادة الأعمال الذي يساعد علي زيادة فرص العمل بنسبة كبيرة .

وأردف" اعلنت اليوم في المجلس الثقافي البريطاني عن مشروع جديد لعمل انظمة اقتصادية جديدة قائمة علي الابتكار واستخدام تقنية جدية"، مؤكدا ان العلاقة التبادلية مع الدولة المصرية، قائمة علي أسس حديثة وقديمة .

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