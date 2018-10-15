نبيل رشوان: ملفات كثيرة ستطرح فى لقاء السيسي بنظيره الروسي

قال الدكتور نبيل رشوان المتخصص فى الشأن الروسي، إن حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا وصلت لـ 6 ونصف مليون دولار، موضحا أن روسيا قامت بعمل مشروعات كثيرة فى مصر.



وأضاف خلال حواره ببرنامج « مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير، أن هناك ملفات كثيرة ستطرح فى لقاء السيسي بالرئيس الروسي ومنها المنطقة الصناعية بقناة السويس والتى تستهدف لجذب استثمارات بـ 70 مليار دولار وتوفر 35 ألف فرصة عمل.



وأشار إلى أن المنطقة ستكون على مساحة 5 ملايين متر مربع شرق بورسعيد، وأكد أن هذه المنطقة جاهزة من حيث الدراسات وأن أول مشروعات سيكلف 190 مليون دولار مؤكدا أن هذا المشروع ستبدأ قريبا.



وتابع أن توقيع شراكة شاملة بين مصر وروسيا، يعتبر ثمرة اللقاءات المتكررة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين وكشف أن السيسي سيلقي كلمة أمام مجلس الاتحاد الروسي، الذي يعتبر أعلى مجلس تشريعي في روسيا، وهذا بمثابة تكريم له، ودليل على عمق العلاقات المصرية الروسية.

