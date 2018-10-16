حارس السعودية: هدف العراق ضريبة طريقة لعبنا المنظمة

أوضح مصطفى ملائكة، حارس المنتخب السعودي، سبب مبالغة لاعبي "الأخضر" في التمريرات الأرضية، رغم تشكيلها للخطورة على مرماه، مثلما حدث في هدف العراق، خلال تعادل المنتخبين وديًا (1-1)، اليوم الاثنين.



وقال ملائكة، في تصريحات تلفزيونية: "كنا نطمح للفوز، وفرضنا سيطرتنا تمامًا على الشوط الأول، وأتيحت لنا أكثر من 3 فرص محققة.. لا أعلم ماذا أقول، هل هو سوء حظ أم عدم توفيق؟ لا أعرف".



واستطرد: "استحوذنا وصنعنا الفرص، وغاب عنا التسجيل، ونأمل أن يكون التوفيق حليفنا، في المباريات المقبلة.. المستوى مطمئن، والمنتخب يملك مجموعة متماسكة ومميزة، أتمنى الاستمرار على هذا المستوى الرائع، ونطالب جماهيرنا بالوقوف خلفنا، لأننا نريد إسعادها".



وعن هدف العراق، الذي أتى بعد قطع تمريرة المدافع، علي البليهي، أجاب ملائكة: "لا نلعب كرة عشوائية، نفضل أن نبني الهجمة من الخلف.. وهذه الأخطاء من الوارد حدوثها في كرة القدم".