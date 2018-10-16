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حوادث

القبض على 5 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بالمنيا.. صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:15 ص
القبض على ٥ أشخاص
القبض على ٥ أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بالمنيا
ايمن رياض
تمكنت مباحث قسم شرطة السياحة والآثار في محافظة المنيا، أمس الاثنين، من ضبط 5 مُتهمين أثناء الحفر والتنقيب عن قطع أثرية داخل إحدى منزل بإحدى قرى مركز سمالوط غرب، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد الغول مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، إخطارا من اللواء ناجح زكي مدير مباحث شرطة السياحة والآثار، بورود معلومات إلى العقيد نادر حمدي رئيس مباحث قسم شرطة آثار المنيا، بقيام عددا من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عزبة عبد الله الخواجة في مركز سمالوط غرب.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة بقيادة النقيب محمد عبدالعزيز وكيل مباحث قسم شرطة الآثار بالمنيا، من ضبط كل من، خ ح إ م 62 فلاح، ص ح ج 31سنة، فلاح، ج م خ 18 سنة طالب، م خ ح 31 سنة، ب خ ر 31 سنة، عامل ويقيمون في مركز سمالزط غرب، وذلك أثناء حفرهم وتنقيبهم عن الآثار داخل منزل الأول بقرية عبد الله الخواجة في مركز سمالوط غرب، وتم العثور على حفرة دائرية قطرها 2 متر ونصف بعمق 10 متر ووجود مياه جوفية كثيفة، كما تم ضبط أدوات الحفر.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم التحفظ على المتهمين والأدوات المُستخدمة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
القبض على 5 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بالمنيا.. صور
القبض على 5 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بالمنيا.. صور
القبض على 5 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بالمنيا.. صور
القبض على 5 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بالمنيا.. صور

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