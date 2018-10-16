قائد العراق: الحكم حرمنا من الفوز على السعودية

انتقد علي عدنان، قائد المنتخب العراقي، الأسترالي بيتر جرين، حكم مباراة أسود الرافدين والسعودية اليوم (1-1) ضمن الدورة الرباعية الدولية، مشددًا على أنه حرمهم من الفوز.



وقال عدنان في تصريحات عقب المباراة: "أتمنى حظا أوفر للفريقين.. المباراة كانت مهمة في سبيل التحضير لكأس آسيا، قدمنا مباراة جيدة، وكنا في طريقنا للفوز لولا خطأ تحكيمي واضح تسبب في هدف التعادل، فالكرة كانت رمية جانبية للعراق بالأساس".



وأضاف: "كلي ثقة بأننا سنقدم مستوى أفضل في المباريات المقبلة.. هذا هو مستوى العراق ولدينا أفضل، وفي الفترة المقبلة سنواصل العمل لكي نصبح جاهزين تمامًا لبطولة آسيا".



وتابع: "منتخب العراق عندما يدخل أي بطولة لابد أن يكون الأول أو الثاني، وواثقون في قدرة اللاعبين والجهاز الفني على الوصول إلى هذه الطموحات في كأس آسيا، لكن هذا لا يمنع أن نعمل ونخطط لتحقيق ذلك".



وعن إمكانية رحيله خلال يناير المقبل، عن فريقه الحالي أتلانتا الإيطالي، الذي يلعب له معارًا من أودينيزي، أجاب عدنان: "أنا معار لأتلانتا وسأكمل معه الموسم".