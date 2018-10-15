محافظ الشرقية يستجيب لمطلب والدة الشهيد أحمد عمار: دي أقل حاجة نقدمها للبطل

علق الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على إطلاق اسم الشهيد النقيب أحمد عمار على مدرسة الثانوية بنات في مشتول السوق ، قائلا "دي أقل حاجة نقدمها للبطل".



وأضاف "غراب" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا: "ندرس إطلاق اسم الشهيد البطل على مكان آخر غير المدرسة تقديرا لمجهوداته وتضحياته للوطن".



ومن جانبها قالت عواطف جبر، والدة الشهيد النقيب أحمد عمار،: "شاكرين أفضالكم بس أنا بطلب يطلق اسم ابني على الحي والشارع اللي كان ساكن فيه".

