ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محافظ الشرقية يستجيب لمطلب والدة الشهيد أحمد عمار: دي أقل حاجة نقدمها للبطل

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:52 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
هاني حسين
علق الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على إطلاق اسم الشهيد النقيب أحمد عمار على مدرسة الثانوية بنات في مشتول السوق ، قائلا "دي أقل حاجة نقدمها للبطل".

وأضاف "غراب" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا: "ندرس إطلاق اسم الشهيد البطل على مكان آخر غير المدرسة تقديرا لمجهوداته وتضحياته للوطن".

ومن جانبها قالت عواطف جبر، والدة الشهيد النقيب أحمد عمار،: "شاكرين أفضالكم بس أنا بطلب يطلق اسم ابني على الحي والشارع اللي كان ساكن فيه".

ترشيحاتنا

سعد الصغير يكشف عن حمل نجمة مسرح مصر

تشييع جثمان طبيبة مستشفى المطرية بمسقط رأسها في بني مزار

فضيحة جديدة لقطر.. الدوحة تتجسس على أعدائها وأصدقائها

مشاهد مرعبة من إعصار لبان في عمان واليمن.. فيديو

شقيق طبيبة المطرية: رفضنا تحقيق النيابة علشان جثتها ما تتشرحش.. فيديو

معاينة تصويرية لموقع اغتصاب الطفلة رحمة.. والمتهمان يكشفان الكواليس.. صور

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

نقل زميل محمد صلاح في ليفربول إلى مستشفى بالخرطوم

حسام حسن: منتخب مصر وصل كأس العالم في روسيا بالصدفة.. فيديو

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

أحمد موسى يكشف دور قطر في اختفاء جمال خاشقجي

ترامب : قتلة مارقون وراء اختفاء خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

فيديو

وزير التموين: أي بطاقة بها خطأ ستتوقف نهائيا في هذا الموعد.. فيديو
محافظ الشرقية يستجيب لمطلب والدة الشهيد أحمد عمار: دي أقل حاجة نقدمها للبطل
22 سنة توقف.. رئيس الحكومة يتدخل لحل مشكلة مستشفى ميت غمر
عكاشة: ضربة أسيوط إجهاض لخلية تابعة للإخوان .. فيديو
المستشار أشرف العشماوي يكشف تفاصيل محاولة اغتيال نجيب محفوظ .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟