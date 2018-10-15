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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي على المجرى الملاحي ببورسعيد

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:46 م
صدى البلد
محمود مطاوع و محمد غزاوي
قام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالترجل سيرًا على الأقدام على الممشى السياحي المطل على المجرى الملاحي على قناة السويس.

كان قد قام رئيس مجلس الوزراء، بجولة عقب وصوله لفندق الإقامة بأحد شوارع بورسعيد دون حراسة ورافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

والتقى رئيس الوزراء أثناء التجوال ببعض المواطنين واستمع منهم إلى الشكاوى ووعدهم بحلها فى أسرع وقت.

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