تعليق صادم من سيرجيو راموس على هزيمة أسبانيا أمام إنجلترا

أعرب سيرجيو راموس، لاعب المنتخب الإسباني، عن استيائه من الهزيمة (3-2) أمام إنجلترا، في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية.



وقال راموس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "جمال كرة القدم، أنها تمنحنا فرصة لتغيير الأمور، لقد نسينا ما حدث في الشوط الأول، والشيء الإيجابي الوحيد هو رد الفعل الكبير في الشوط الثاني".





وأضاف: من العار أن تنتهي سلسلة، عدم الهزيمة على ملعبنا لم يكن يجب أن تسير الأمور هكذا، ولكن الآن لدينا مباراة أخرى، علينا أن نقدم فيها كل ما لدينا".



وكسر المنتخب الإنجليزي، سلسلة عدم هزيمة إسبانيا، خلال 38 مباراة متتالية على أرضها، والتي استمرت طوال 15 عامًا.

وواصل: "إنجلترا منتخب من الطراز العالمي، ولديه نجوم يشكلون خطورة بالغة، وكان علينا أن ننسى الشوط الأول، ونحول الأمور في صالحنا".



وأتم: "نشكر هذه المدينة (إشبيلية)، فمن الرائع اللعب هنا،، ومن العار أننا لم نسعد الجماهير هذه الليلة، فالجماهير تؤمن بهذه المجموعة من اللاعبين".