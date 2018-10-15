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الضرائب العقارية تكشف موقف وزراء الحكومة من السداد

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:59 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على تسديد الضريبة العقارية، لافتة إلى أن هناك زحاما شديدا من المواطنين في آخر أيام السداد.

وأضافت "حسين"، خلال حوارها ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين أن رجل الأعمال نجيب ساويرس أرسل العاملين لديه لسداد قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليه "كاش"، معلقة: " الناس انزعجت عشان اتأخرنا في عد الفلوس".

وتابعت: "العاملون يبذلون مجهودا كبيرا لتيسير الأمور للمواطنين"، كاشفة أنه تم تحصيل 7 ملايين جنيه من إحدى المأموريات الضريبية في إحدى المناطق بالقاهرة".

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن كل وزراء الحكومة قاموا بسداد قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليهم.

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