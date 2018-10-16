ستيرلينج: نجحت فى هز شباك إسبانيا

أبدى نجم المنتخب الإنجليزي، رحيم ستيرلينج، سعادته بهدفيه في مرمى إسبانيا، خلال الفوز عليها (3-2)، اليوم الاثنين، في دوري الأمم الأوروبية.



وقال ستيرلينج، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "تسجيلي لهدفين يعني الكثير بالنسبة لي.. مرّت 3 أعوام لم أسجّل فيها (على الصعيد الدولي)، والأمر يعني الكثير في مباراة كهذه".



وتابع: "إنه شعور جميل، وضعت الكثير من الضغط على نفسي، وحاولت اقتحام منطقة الجزاء وتسجيل الأهداف.. أحيانا تفلح الأمور وأحيانا لا تنجح، لكن مهمّتي هي التسجيل، ويجب علي مواصلة ذلك".



وعن أداء منتخب بلاده، قال لاعب مانشستر سيتي: "كان عبقريا من الناحية الجماعية، ضغطنا عليهم منذ البداية، وكنّا حاسمين".



وأردف: "أمام كرواتيا لعبنا كرة قدم جيّدة في أحيان كثيرة، لكنّنا أهدرنا مجموعة من الفرص، أما اليوم فقد بدأنا جيّدا، وترجمنا الفرص التي سنحت لنا".