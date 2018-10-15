وزير الدولة البريطاني: 12 مليون استرليني لتدريب المعلمين في مصر

قال اليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الاوسط ، إن بلاده تعتزم زيادة الاستثمار في مجال التعليم بمصر بقيمة 12 مليون جنيه استرليني لتدريب المعلمين.



وأضاف بيرت في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج " هنا العاصمة " المذاع عبر فضائية " سي بي سي " ، ان الهدف هو دعم العملية التعليمية، موضحا ان هناك تغييرا كبيرا يحدث في طريقة التعليم على مستوى العالم ولابد من التواكب معه.



وأوضح انه سيتم تطبيق تقنيات جديدة لتوصيل المعلومات بطريقة حرفية ومنظمة ، معلقا " حظيت اليوم بمتابعة العملية التعليمية فزرت مدرسة خاصة بالفتيات في منطقة هليوبوليس وسراي القبة وتكلمت مع الطلاب والمعلمين السعداء بالتغيير" .



وأكد ان العلاقات التعليمية مع مصر لا تهتم بالتعليم العالي وحده بالرغم من أهميته، لذلك نحرص على استغلال الطلاب وتنمية المهارات المتواجدة بداخلهم.

