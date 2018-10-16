ستربس الدجاج المقلي على طريقة كنتاكي

اذا كانت اطفالك من محبي الدجاج المقرمش وتلجأين دائما للاكلات الجاهزة ، يمكنك ان تتعلمي طريقة عمل ستربس الدجاج المقلي علي طريقة كنتاكي
المكونات:
زبادي
مايونيز
كاتشب
ثوم
ليمون
خل
ملح
بهارات
ماء بصل
قطع فراخ
دقيق
زيت
طريقة التحضير
* في بوله هنضيف الزبادى المايونيز الكاتشب الثوم الليمون الخل الملح البهارات ماء البصل ونخلطهم
* ننزل عليهم بالفراخ ونتركهم ساعتين بعد كده هننزل بقطع الفراخ واحده واحده ف الدقيق الابيض وبعدين الماء المثلج وبعدين الدقيق المفروك ونقليهم في زيت غزير
المكونات:
زبادي
مايونيز
كاتشب
ثوم
ليمون
خل
ملح
بهارات
ماء بصل
قطع فراخ
دقيق
زيت
طريقة التحضير
* في بوله هنضيف الزبادى المايونيز الكاتشب الثوم الليمون الخل الملح البهارات ماء البصل ونخلطهم
* ننزل عليهم بالفراخ ونتركهم ساعتين بعد كده هننزل بقطع الفراخ واحده واحده ف الدقيق الابيض وبعدين الماء المثلج وبعدين الدقيق المفروك ونقليهم في زيت غزير