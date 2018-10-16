ستربس الدجاج المقلي على طريقة كنتاكي

اذا كانت اطفالك من محبي الدجاج المقرمش وتلجأين دائما للاكلات الجاهزة ، يمكنك ان تتعلمي طريقة عمل ستربس الدجاج المقلي علي طريقة كنتاكي



المكونات:

زبادي

مايونيز

كاتشب

ثوم

ليمون

خل

ملح

بهارات

ماء بصل

قطع فراخ

دقيق

زيت



طريقة التحضير

* في بوله هنضيف الزبادى المايونيز الكاتشب الثوم الليمون الخل الملح البهارات ماء البصل ونخلطهم



* ننزل عليهم بالفراخ ونتركهم ساعتين بعد كده هننزل بقطع الفراخ واحده واحده ف الدقيق الابيض وبعدين الماء المثلج وبعدين الدقيق المفروك ونقليهم في زيت غزير