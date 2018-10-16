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اليوم.. التضامن توقع بروتوكولين لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر والأطفال بلا مأوى

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:20 ص
الدكتورة غادة والي،
الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي
محمد عبد المنعم
توقع الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون، مع، عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وجمعية الهلال الأحمر فرع القليوبية، صباح اليوم الثلاثاء، في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من الفتيات والنساء. 

يأتي البروتوكول في إطار التعاون بين الجهات الموقعة على حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر من خلال التعاون الفعال بين الجهات الثلاث، حيث ينص البروتوكول على تخصيص دار الملاحظة بنين بمحافظة القليوبية لتعد كمأوى امن مؤقت لضحايا الاتجار بالبشر من الفتيات والنساء وتزويدهن بكافة الخدمات الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية اللازمة، مع توفير خدمات إعادة التأهيل لهن لإعادة إدماجهن في مجتمعاتهم المحلية، والتأكد من مساهماتهن الفعالة في المجتمع بحيث سيجري توفير المسكن الآمن والملبس والطعام والمساعدة الطبية والنفسية والتعليمية والاجتماعية وكذلك المشورة والمساعدة القانونية، في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية.

كما سيشهد اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة بهدف تفعيل الشراكة بين الوزارة ممثلة في برنامج حماية الأطفال بلا مأوى والمجلس من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال بلا مأوى، وسعيًا من الطرفين في إطار وضع تعاون ثنائي لمواجهة قضايا الأطفال بلا مأوى باعتبارها من مقتضيات الأمن القومي المصري حيث سيتم تنفيذ البروتوكول في نطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس والمنوفية والشرقية وبني سويف والمنيا وأسيوط.

ووفقًا للبروتوكول الموقع سيلتزم برنامج حماية الأطفال بلا مأوى بالتحقق من أن الطفل المحول يقع ضمن الفئات المستهدفة للبرنامج، وأنه لم يكن يتم التعامل معه من قبل الدفاع الاجتماعي، كما سيتم التنسيق مع خط نجدة الطفل 16000 بالمجلس القومي للطفولة والأمومة؛ لإيداع الأطفال- طبقًا لحالاتهم- بدور الرعاية التابعة للوزارة، ليتخذ خط نجدة الطفل الإجراءات اللازمة لإيداع الطفل بإحدى دور الرعاية بالتنسيق مع برنامج حماية الأطفال بلا مأوى.

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