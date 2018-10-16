خبير ترميم مصري يبهر الإيطاليين بمحاضرة عن حلول مشاكل مباني القاهرة القديمة.. صور

ألقى الدكتور علي طه عمر، مدير قسم الترميم بالمركز الإيطالي المصرى للترميم والآثار، والمدير التنفيذى لمشروع ترميم الجامع الأزهر الشريف، محاضرة، في كلية العمارة بجامعة ماتيرا بايطاليا، بعنوان "المباني القديمة في القاهرة: المشاكل والحلول".



المحاضرة نظمت بدعوة من الجامعة، وتحت إشراف البروفيسور ميكيلي داماتو، رئيس مختبر اعداد المشروعات، والبروفيسور انطونيلا جويدا، والبروفيسور انطونيو كونتي رئيس مختبر البحث العلمي والابتكار.



وتناول د.على طه المشاكل الاساسية التى تعانى منها المبانى القديمة والتاريخية فى مصر وأولها الرطوبة المتصاعدة فى الجدران ومقارنتها بمشاكل المبانى التاريخية فى أيطاليا، والفرق بين مظاهر التلف التى تنتج بين المبانى المصرية والمبانى التاريخية.



وأوضح أنه بالإضافة الى مشاكل الرطوبة فى مصر؛ توجد مشكلة الأملاح، وهى مشكلة خطيرة للمبانى التاريخية، لان التربة المصرية تربة غنية بالأملاح، وهى تختلف عن التربة الايطالية.



واشار طه إلى اساليب الترميم المختلفة التى تستخدم بمصر فى اعمال التنظيف والاستكمال والتقوية والحقن، ومقارنتها بالأساليب المستخدمة فى ايطاليا، حيث يوجد اختلافات بسيطة بينهم نتيجة لاختلاف المناخ والبيئة.



واثنى "كونتيو، وجويدا، وداماتو" على محتوى ومضمون المحاضرة، حيث اشاروا إلى سعى الجامعة لتبادل الخبرات بين مصر وايطاليا؛ لتحسين الخبرات لدى البلدين.



فيما اجرى كل المتخصصين الإيطاليين جولة تفقدية مع د. على طه فى المبانى الأثرية بمدينة ماتيرا؛ لتفقد مشاكل وعوامل تلف المبانى على ارض الواقع.