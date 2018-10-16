ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

خبير ترميم مصري يبهر الإيطاليين بمحاضرة عن حلول مشاكل مباني القاهرة القديمة.. صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:56 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
ألقى الدكتور علي طه عمر، مدير قسم الترميم بالمركز الإيطالي المصرى للترميم والآثار، والمدير التنفيذى لمشروع ترميم الجامع الأزهر الشريف، محاضرة، في كلية العمارة بجامعة ماتيرا بايطاليا، بعنوان "المباني القديمة في القاهرة: المشاكل والحلول".

المحاضرة نظمت بدعوة من الجامعة، وتحت إشراف البروفيسور ميكيلي داماتو، رئيس مختبر اعداد المشروعات، والبروفيسور انطونيلا جويدا، والبروفيسور انطونيو كونتي رئيس مختبر البحث العلمي والابتكار.

وتناول د.على طه المشاكل الاساسية التى تعانى منها المبانى القديمة والتاريخية فى مصر وأولها الرطوبة المتصاعدة فى الجدران ومقارنتها بمشاكل المبانى التاريخية فى أيطاليا، والفرق بين مظاهر التلف التى تنتج بين المبانى المصرية والمبانى التاريخية.

وأوضح أنه بالإضافة الى مشاكل الرطوبة فى مصر؛ توجد مشكلة الأملاح، وهى مشكلة خطيرة للمبانى التاريخية، لان التربة المصرية تربة غنية بالأملاح، وهى تختلف عن التربة الايطالية.

واشار طه إلى اساليب الترميم المختلفة التى تستخدم بمصر فى اعمال التنظيف والاستكمال والتقوية والحقن، ومقارنتها بالأساليب المستخدمة فى ايطاليا، حيث يوجد اختلافات بسيطة بينهم نتيجة لاختلاف المناخ والبيئة.

واثنى "كونتيو، وجويدا، وداماتو" على محتوى ومضمون المحاضرة، حيث اشاروا إلى سعى الجامعة لتبادل الخبرات بين مصر وايطاليا؛ لتحسين الخبرات لدى البلدين.

فيما اجرى كل المتخصصين الإيطاليين جولة تفقدية مع د. على طه فى المبانى الأثرية بمدينة ماتيرا؛ لتفقد مشاكل وعوامل تلف المبانى على ارض الواقع.
خبير ترميم مصري يبهر الإيطاليين بمحاضرة عن حلول مشاكل مباني القاهرة القديمة.. صور
خبير ترميم مصري يبهر الإيطاليين بمحاضرة عن حلول مشاكل مباني القاهرة القديمة.. صور
خبير ترميم مصري يبهر الإيطاليين بمحاضرة عن حلول مشاكل مباني القاهرة القديمة.. صور
خبير ترميم مصري يبهر الإيطاليين بمحاضرة عن حلول مشاكل مباني القاهرة القديمة.. صور
خبير ترميم مصري يبهر الإيطاليين بمحاضرة عن حلول مشاكل مباني القاهرة القديمة.. صور
خبير ترميم مصري يبهر الإيطاليين بمحاضرة عن حلول مشاكل مباني القاهرة القديمة.. صور

ترشيحاتنا

ليفربول يرفض التجديد لنجمه ليرحل فى يناير المقبل

رئيس غزل المحلة يكشف سبب حريق الاستاد وحجم الخسائر

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

العاشق الغبي.. نجار يرتدي ملابس نسائية ويركب موتوسكيلا في عز الضهر.. صور

أستراليا تلمح إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

روشتة هاني الناظر لتأخير ظهور التجاعيد بطرق طبيعية

القبض على 5 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بالمنيا.. صور

شوقي غريب: الفوز على الإمارات مؤشر جيد للمنتخب الأوليمبي

قصور الثقافة تناقش السلبيات الاجتماعية والاقتصادية للثأر بفرشوط.. اليوم

حسام حسن: لو فيفا عرف إننا مش بنلعب على ملعبنا هناخد تعويض.. فيديو

لحظة دخول الشرطة التركية القنصلية السعودية .. فيديو

موجز أخبار البلد | قمة مصرية روسية.. تطورات حالة تامر حسني.. تأييد حبس عبدالحليم قنديل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

فيديو

عبد الدايم: أطباء إنجليز تدربوا في معهد الكبد بسبب ريادتنا بالمنطقة.. فيديو
عميد معهد الكبد: ربع مليون مريض يترددون علينا سنويا.. فيديو
شاهد .. برومو فيلم Ben Is Back قبل عرضه في ديسمبر المقبل
وزير التموين: أي بطاقة بها خطأ ستتوقف نهائيا في هذا الموعد.. فيديو
محافظ الشرقية يستجيب لمطلب والدة الشهيد أحمد عمار: دي أقل حاجة نقدمها للبطل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟