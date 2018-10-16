كين يكشف سر سقوط إسبانيا أمام إنجلترا

أكد قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، أنه كان واثقا من قدرة الفريق على تخطي إسبانيا على أرضها 3-2 مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.



ولم يسجّل كين أهدافا في المباراة، لكنّه لعب دورا مهمّا في إحراز منتخب بلاده ثلاثة أهداف في الشوط الأول من اللقاء.



وقال كين في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انتهاء اللقاء: "كنّا نعرف أننا نستطيع هزيمتهم، لعبنا بشكل جيّد في ويمبلي (المباراة السابقة) ولم نستغل فرصنا، لكن اليوم خرجنا من مواقعنا بضغط كبير على الخصم وكرة قدم عظيمة وأهداف رائعة، الشوط الثاني كان صعبا، لكنّنا دافعنا جيّدا وقمنا بامتصاص الضغط".



وصنع كين الهدف الثاني الذي أحرزه ماركوس راشفورد، لكنّه واصل غيابه عن التهديف للمباراة الدولية السادسة على التوالي.



وعن ذلك قال مهاجم توتنهام: "أحب تسجيل الأهداف، لكن الفوز يمنح شعورا أفضل، وقدّمت تمريرة حاسمة اليوم وهو ما يعد أمرا رائعا".