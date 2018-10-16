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برلمان

برلماني: قصر الترشح للانتخابات على دورتين فقط يساهم في ضخ دماء جديدة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:57 ص
النائب خالد حنفى
النائب خالد حنفى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان
معتز الخصوصى
رحب النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان بمقترح قصر الترشح للانتخابات لدورتين فقط لإتاحة الفرصة للشباب، مشيرا إلى أنها فكرة جديرة بالبحث بهدف منح الفرصة لضخ دماء جديدة، بحيث لا يجوز انتخاب ذات الشخص اكثر من دورتين.

وأشار حنفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن رئيس البرلمان لايجوز له الترشح لأكثر من دورتين طبقا للنص الدستورى، وبالتالى قياسا من باب أولى أن ينطبق على النواب، بحيث لا يجوز أن تكون عضوية النائب فى المجلس اكثر من دورتين متتاليتين.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان ان قصر الترشح للنواب لدورتين فقط سيعطى مساجة اكبر لتمثيل الفئات الاخرى وفرصة للأجيال الجديدة ، خاصه وان هناك بعض الفئات التى لها كوته فى البرلمان مثل المرأة والأقباط والمصريين بالخارج سيمثلوا فى البرلمان الحالى فقط طبقا لنص دستورى، وبالتالى فإن وجودهم فى البرلمان المقبل سيتطلب تعديل فى الدستور.

وكان رئيس المحافظين طالب بوضع تشريع يقضي بعدم الترشح في الانتخابات سواء المحلية أو البرلمانية لأكثر من دورتين، وهو ما سيجعل الأحزاب تفتح المجال لتدريب الكوادر الشبابية للدفع بهم في الانتخابات».

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