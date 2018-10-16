ماذا فعلت الملكة إليزابيث بعد إعلان هاري وميجان عن طفلهما الأول

قالت صحيفة ديلي ميل، أن ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية هنأت ببهجة كبيرة الدوقة ميجان ماركيل والأمير هاري ابن الأميرة ديانا، بعدما أعلنا أنهما يتوقعان أول مولود لهما، بعد عشرة أسابيع من الزواج.



وقال هاري وميان للملكة انها سترى ثامن حفيد لها في الربيع المقبل، وأخبرها بالمفاجأة خلال حفل زفاف الأميرة يوجيني إلى جاك بروكسبانك في قلعة وندسور الجمعة الماضية.



و شوهد الزوجان مبتهجانان أثناء وصولهما إلى سيدني لبدء جولتهما في أستراليا ونيوزيلندا وفيجي وتونجا لمدة ثلاثة أسابيع، وهي أول رحلة دولية كبيرة لهما منذ تزوجا في شهر مايو.



وأعلن هاري عن الأمر من خلال مقابلة تلفزيونية على ABC's Australian .



وذكرت الصحيفة إن ميجان ، 37 سنة ، في حالة صحية جيدة.



ومن المقرر أن يصل الطفل في أواخر أبريل 2019 ، وهو ما يعني أن الطفل ، سيكون في المرتبة السابعة لخلافة العرش بعد هاري .



وقالت الملكة ودوق أدنبره إنهما "سعيدان" بالترحيب بأول حفيد من هاري، كما أشاد شقيقه الأمير وليام وزوجته كايت بخبر أخيه.