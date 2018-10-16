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أخبار البلد

رباب عبده: طرق الأبواب ساعدت المرأة الريفية لكننا بحاجة لتمكين اقتصادي أكبر

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:57 ص
صدى البلد
أمل مجدى
قالت رباب عبده، المحامية والمسئولة عن ملف الطفل والمرأة، بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن المرأة الريفية لم تأخذ حقوقها في مصر، فهي قيادية في منزلها، تقوم بمتطلبات منزلها، ثم تعمل بالزراعة أو في أي صناعة يدوية أخرى.

وأضافت فى تصريحات لـ"صدى البلد": "لا أنكر أهمية حملة طرق الأبواب من المجلس القومى للمرأة التى كانت مخصصة للاستماع لمشاكل المرأة الريفية، لكن المرأة الريفية لا زالت تواجه الكثير من التحديات على المستوى الاجتماعى والثقافى والاقتصادى".

واشارت إلى أن دور الدولة للتمكين الاقتصادى للمرأة، غير كافٍ، فالصناعات اليدوية تحتاج إلى تسويق أكبر فى معارض القاهرة، وخارج مصر؛ لتصل إلى العالمية .

وأكدت أن المرأة الريفية ما زالت تُختن، وتحرم من التعليم، متمنية حل هذه المشاكل، بواسطة المجالس المتخصصة مع منظمات المجتمع المدني.

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