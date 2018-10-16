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محافظات

ضبط 196 مخالفة مرافق و25 تموينية في أسوان

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:15 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
شن رجال الأمن بأسوان، حملة، في مجال قضايا المرافق، وفرض الانضباط بالشارع، أسفرت عن ضبط 196 مخالفة مرافق متنوعة، شملت "161 حالة إشغال بالطريق العام، و35 مضبوطات إشغال طريق جرى رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة، وتحرير محضري تلوث بيئة".

كما شن رجال الأمن، حملة، استهدفت القضاء على الغش التجاري، وذلك بمشاركة مديريتي الصحة والتموين والوحدة المحلية، أسفرت الحملة عن ضبط 25 قضية تموينية متنوعة.

وحررت المحاضر اللازمة للمخالفين، وجارى العرض على النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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