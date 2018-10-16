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ثقافة

20 صورة للقاعات السلطانية الـ7.. ومدير القلعة يكشف خطة تطويرها

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:23 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
أجرت كاميرا موقع صدي البلد، جولة في القاعات السبع السلطانية التي تعد من أبرز المنشآت الأثرية في قلعة صلاح الدين بالقاهرة، وموقعها أسفل مسجد محمد على باشا بحوالي 10 أمتار، وتنتمي للعصر المملوكي، حيث أنشأها الناصر محمد بن قلاوون.

وكشف ناجي محمود، مدير عام منطقة أثار القلعة، عن أنه كان هناك مشروع تطوير كبير وترميم شامل معد للقاعات، لكنه متوقف حاليا؛ بسبب التمويل، وخاطبنا قطاع التمويل لإسئتنافه.

وتابع: مشكلة القاعات السبع أن محمد علي باشا بني عليها المسجد وردم جزءا منها، ومشروع الترميم يتضمن إزالة الرديم الذي وضعه محمد علي لكن هناك تخوفات من ان يسبب ذلك خلخلة للمسجد.

واستطرد: "حاليا هناك دراسات نجريها بالتعاون مع شركة المقاولين العرب لهذه الجزئية، والقاعات حاليا مصلوبة ومدعمة من أسفل المسجد، والمشاورات والدراسات جارية؛ لبحث استئناف المشروع، حيث تحتاج القاعات بعد ترميمها إلى تسويقها وفتحها أمام الزوار وإعادة توظيفها مرة أخرى.
20 صورة للقاعات السلطانية الـ7.. ومدير القلعة يكشف خطة تطويرها
20 صورة للقاعات السلطانية الـ7.. ومدير القلعة يكشف خطة تطويرها
20 صورة للقاعات السلطانية الـ7.. ومدير القلعة يكشف خطة تطويرها
20 صورة للقاعات السلطانية الـ7.. ومدير القلعة يكشف خطة تطويرها
20 صورة للقاعات السلطانية الـ7.. ومدير القلعة يكشف خطة تطويرها
20 صورة للقاعات السلطانية الـ7.. ومدير القلعة يكشف خطة تطويرها
20 صورة للقاعات السلطانية الـ7.. ومدير القلعة يكشف خطة تطويرها
20 صورة للقاعات السلطانية الـ7.. ومدير القلعة يكشف خطة تطويرها
20 صورة للقاعات السلطانية الـ7.. ومدير القلعة يكشف خطة تطويرها
20 صورة للقاعات السلطانية الـ7.. ومدير القلعة يكشف خطة تطويرها
20 صورة للقاعات السلطانية الـ7.. ومدير القلعة يكشف خطة تطويرها
20 صورة للقاعات السلطانية الـ7.. ومدير القلعة يكشف خطة تطويرها
20 صورة للقاعات السلطانية الـ7.. ومدير القلعة يكشف خطة تطويرها
20 صورة للقاعات السلطانية الـ7.. ومدير القلعة يكشف خطة تطويرها
20 صورة للقاعات السلطانية الـ7.. ومدير القلعة يكشف خطة تطويرها
20 صورة للقاعات السلطانية الـ7.. ومدير القلعة يكشف خطة تطويرها
20 صورة للقاعات السلطانية الـ7.. ومدير القلعة يكشف خطة تطويرها
20 صورة للقاعات السلطانية الـ7.. ومدير القلعة يكشف خطة تطويرها
20 صورة للقاعات السلطانية الـ7.. ومدير القلعة يكشف خطة تطويرها
20 صورة للقاعات السلطانية الـ7.. ومدير القلعة يكشف خطة تطويرها

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