هاني حتحوت يكشف كواليس جلسة العتاب بين مدبولي وجروس في الزمالك.. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن كواليس جلسة أحمد مدبولي لاعب الزمالك، مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض.



وقال حتحوت خلال برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن مدبولي اجتمع مع جروس، واستفسر منه عن سر عدم مشاركته مع الزمالك، خاصة وأنه يبذل قصارى جهده في التدريبات من أجل الحصول على فرصة المشاركة.



وتابع أن جروس أكد لـ"مدبولي" أن فرصته قادمة لا محالة، في ظل ضغط المباريات، ورغبته في منح بعض العناصر الأساسية قدرًا من الراحة الفترة المقبلة.