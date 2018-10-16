محافظ البحر الأحمر يلتقي رئيس جمعية الصداقة المصرية الصربية البرلمانية

التقى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، دوبرافكا فيليبوسكي رئيسة جمعية الصداقة المصرية الصربية البرلمانية، لبحث العلاقات والتعاون.



جاء ذلك بحضور الوفد المرافق له إلى جانب عمرو الجويلي سفير مصر بصربيا وسفير صربيا لدي القاهرة يوغسلاف فوكادينوفيتش.



وأكدت فيليبوسكي، خلال اللقاء، عمق العلاقات السياسية بين البلدين والتي يتم عرض مسيرتها علي جدران مبني البرلمان حيث توجد صور أول وثيقة تم توقيعها بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وجوزيف تيتو أثناء تأسيس منظمة عدم الانحياز وكذلك عرض لصور الزعيم الراحل إلى جانب زعماء العالم في ذلك الوقت.



وقالت إن زيارة اللواء عبدالله والوفد المصرى يمثل دفعة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن هناك نموا متزايدا فى العلاقات منذ تعيين عمرو الجويلي سفيرا لمصر بالعاصمة الصربية بالجراد حيث نجح في التنسيق بين الأجهزة والوزارات المختلفة في البلدين لتوقيع ٦ اتفاقيات اقتصادية وثقافية.



وأشارت إلى أن صربيا احتفلت بمرور ١١٠ أعوام علي العلاقات البرلمانية بين البلدين، مؤكدة أن زيارة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال شهر يوليو الماضى كان لها أكبر الأثر في دعم التعاون البرلماني والسياسي بين البلدين.



ومن جانبه أبدى محافظ البحر الأحمر امتنانه للحفاوة التي تلقاها والوفد المرافق له الذي يضم العديد من رجال الأعمال والاقتصاد، لافتًا إلى أن العلاقات السياسية بين البلدين ضاربة في أعماق التاريخ مما يحتم علينا اتخاذ خطوات قوية لترجمة هذه العلاقة إلى تحقيق مزيد من التعاون في جميع المجالات الاقتصادية.



وأكد أن اجتماعاته بوزيرى الخارجية والسياحة والتجارة قد أسفرت عن العديد من النتائج الإيجابية التي سوف تنعكس علي زيادة الحركة السياحية بين المدن الصربية والمقاصد السياحية المختلفة بالبحر الأحمر والقاهرة.



وأشار عبد الله إلي ضرورة تسهيل إجراءات السفر بين البلدين لتنعكس علي زيادة الحركة التي تصل إلى 40 ألف سائح فقط، مؤكدا أن السماح بإصدار تراخيص للطائرات الشارتر والمنتظم من مختلف المطارات الصربية سوف تنعكس بالتأكيد علي زيادة هذا الرقم، حيث إن اللجنة الذي تم تشكيلها لبحث زيادة الحركة السياحية بين البلدين ستعمل علي أن يصل هذا الرقم إلى مليون سائح.



ومن جانبه قال السفير عمرو الجويلي إن العلاقات المصرية الصربية تشهد تطورا سريعا في جميع المجالات وأن وزارة الخارجية المصرية تولي اهتماما خاصا بالجمهورية الصربية التي تربطنا بها علاقات قوية من ما يقرب من ١٢٠ عاما.



وأضاف أن الحكومة الصربية تبدي تعاونا وثيقا في كافة المجالات، فهناك اقبال كبير من المواطنين الصربيين لزيارة مدينة الغردقة، مؤكدًا أن هناك أكثر من ثلاث طائرات يوميا من بلجراد إلى الغردقة.



وأكد سفير صربيا بالقاهرة يوغسلاف يوكانوفيتش أن الوقت الحالي يشهد تعاونا غير مسبوق في جميع المجالات مبديا شكره للسفير المصرى والحكومة المصرية التي تقدم جميع التسهيلات اللازمة لتحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي والسياسي والسياحى.



وأضاف أن محافظ البحر الأحمر سوف يقوم غدا بتوقيع اتفاقية تآخي بين مدينة مرسي علم ومدينة ياجودينا لزيادة الحركة السياحية بين البلدين، مشيرا إلى أن محافظ البحر الأحمر لعب دورا هاما في زيادة حركة السياحة الوافدة من صربيا الي البحر الاحمر وذلك لتعاونه الوثيق مع منظمي الرحلات في كلا البلدين.