عرض مجوهرات ملكة فرنسا في دبي قبل بيعها بمزاد علني.. فيديو

تشهد إمارة دبي الإماراتية، عرض مجوهرات ماري أنطوانيت، ملكة فرنسا، قبل بيعها في المزاد العلني بجنيف، الشهر المقبل.
وبحسب "thenews"، تحتوي المجموعة على 7 قطع، وهي جزء من معرض "مجوهرات ملكية من عائلة بوربون بارما"، وتشمل مقتنيات من التاريخ الثري للعائلة الأسطورية.
يذكر أن المجوهرات سيتم عرضها في كل من "دبي، لندن، نيويورك، هونج كونج"، قبل بيعها بالمزاد العلني، ومن ضمن المعروضات "قلادة من اللؤلؤ الطبيعي تزن 49 قيراطًا، وأخرى من الألماس، وكذلك قلادات ودبابيس البروش، وبعض الأقراط، تتراوح قيمتها الإجمالية بين 1.5 إلى 3 ملايين دولار.
يذكر أن الملكة الفرنسية نمساوية الأصل، وكانت زوجة لويس السادس عشر، ملك فرنسا. وبعد قيام الثورة الفرنسية عام 1793 تم إعدامهما بالمقصلة، ثم أخفيت مجوهراتها التى تم تهريبها من فرنسا إلى فيينا، للحفاظ عليها أثناء الثورة، حيث ظلت في حوزة عائلة بوربون بارما.
يمكنك مشاهدة الفيديو من هنا
وبحسب "thenews"، تحتوي المجموعة على 7 قطع، وهي جزء من معرض "مجوهرات ملكية من عائلة بوربون بارما"، وتشمل مقتنيات من التاريخ الثري للعائلة الأسطورية.
يذكر أن المجوهرات سيتم عرضها في كل من "دبي، لندن، نيويورك، هونج كونج"، قبل بيعها بالمزاد العلني، ومن ضمن المعروضات "قلادة من اللؤلؤ الطبيعي تزن 49 قيراطًا، وأخرى من الألماس، وكذلك قلادات ودبابيس البروش، وبعض الأقراط، تتراوح قيمتها الإجمالية بين 1.5 إلى 3 ملايين دولار.
يذكر أن الملكة الفرنسية نمساوية الأصل، وكانت زوجة لويس السادس عشر، ملك فرنسا. وبعد قيام الثورة الفرنسية عام 1793 تم إعدامهما بالمقصلة، ثم أخفيت مجوهراتها التى تم تهريبها من فرنسا إلى فيينا، للحفاظ عليها أثناء الثورة، حيث ظلت في حوزة عائلة بوربون بارما.
يمكنك مشاهدة الفيديو من هنا